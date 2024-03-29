Культовый украинский тренер сравнил форвардов сборной Украины
Виталий Кварцяный в интервью Sport.ua прокомментировал игру Довбика и Яремчука
Один из самых авторитетных отечественных специалистов, многолетний наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный дал интервью Sport.ua, в котором прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024.
Кварцяный также сравнил игру двух форвардов «сине-желтых»: Довбика и Яремчука:
– В отличие от поединка с боснийцами, в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.
– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали.
И хотя оба наших игрока являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, у Довбика немного другая манера игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли отлично, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Так что упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидерами «желто-синих» британцы считают Мудрика и Судакова
Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS