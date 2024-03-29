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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 01:41 | Обновлено 29 марта 2024, 02:04
117
0

Культовый украинский тренер сравнил форвардов сборной Украины

Виталий Кварцяный в интервью Sport.ua прокомментировал игру Довбика и Яремчука

29 марта 2024, 01:41 | Обновлено 29 марта 2024, 02:04
117
0
Культовый украинский тренер сравнил форвардов сборной Украины
Instagram. Виталий Кварцяный

Один из самых авторитетных отечественных специалистов, многолетний наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный дал интервью Sport.ua, в котором прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024.

Кварцяный также сравнил игру двух форвардов «сине-желтых»: Довбика и Яремчука:

– В отличие от поединка с боснийцами, в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.

– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали.

И хотя оба наших игрока являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, у Довбика немного другая манера игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли отлично, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Так что упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.

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Виталий Кварцяный Артем Довбик Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник Sport.ua
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