Культовый украинский тренер сравнил форвардов сборной Украины

Один из самых авторитетных отечественных специалистов, многолетний наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный дал интервью Sport.ua, в котором прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024.

Кварцяный также сравнил игру двух форвардов «сине-желтых»: Довбика и Яремчука:

– В отличие от поединка с боснийцами, в концовке игры с исландцами тренерский штаб нашей сборной не стал использовать двух нападающих, а заменил Романа Яремчука на Артема Довбика.

– Это кадровое изменение сыграло роль. На поле на 72-й минуте вышел свежий Довбик, хотя следует отметить, что Яремчук из игры не выпадал. Но, наверное, нужно было сделать, чтобы изменить отношение исландских защитников в плане адаптированности к Яремчуку. Его прикрыли, держали, толкали, к воротам не пускали.

И хотя оба наших игрока являются нападающими таранного типа с умением завершать атаки, у Довбика немного другая манера игры, чем его коллега по амплуа. Впрочем, оба себя проявляли отлично, и Ребров имел возможность выбора по ситуации. Так что упомянутая замена в итоге и сыграла свою роль.