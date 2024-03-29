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Чемпионат Европы
29 марта 2024, 05:29 |
2096
0

В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент

Подопечные Сергея Реброва обыграли исландцев со счетом 2:1 и вышли на чемпионат Европы

29 марта 2024, 05:29 |
2096
0
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Украины по футболу обыграла национальную команду Исландии со счетом 2:1 в финале плей-офф Евро-2024 и пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

За «сине-желтых» в этом поединке отметились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, а у гостей единственный мяч оформил Альберт Гудмундссон.

На то, что счет по завершению встречи будет 2:1, букмекеры предлагали поставить с коэффициентом 7.60.

Кроме того, победа Исландии по итогам первого тайма котировалась по 6.20, а минимум один гол от каждой из команд за 90 минут расценивался в 2.04.

Подопечные Сергея Реброва благодаря этой виктории пробились на чемпионат Европы 2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. «Сине-желтые» сыграют в группе Е вместе с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Видеообзор матча Украина – Исландия – 2:1

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Источник Sport.ua
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