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  4. РЕБРОВ: «Начинаем подготовку к ЧЕ. Мы неплохо играли с Италией и Англией»
Чемпионат Европы
29 марта 2024, 00:45 | Обновлено 29 марта 2024, 01:51
126
0

РЕБРОВ: «Начинаем подготовку к ЧЕ. Мы неплохо играли с Италией и Англией»

Сборная Украины вышла на Евро-2024, одолев команду Исландии

29 марта 2024, 00:45 | Обновлено 29 марта 2024, 01:51
126
0
РЕБРОВ: «Начинаем подготовку к ЧЕ. Мы неплохо играли с Италией и Англией»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024:

«Я думаю, очень важно готовиться. Мы уже играли и с Италией и с Англией. И играли неплохо.

Поэтому нужно уже сейчас готовиться, просматривать своих игроков, соперника и готовиться к играм Евро».

Сборная Украины вышла на Евро-2024, одолев в финале плей-офф квалификации команду Исландии (2:1).

Сине-желтые летом на чемпионате Европы сыграют в группе E против команд Бельгии, Румынии и Словакии.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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