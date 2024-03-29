Чемпионат Европы29 марта 2024, 00:45 | Обновлено 29 марта 2024, 01:51
126
0
РЕБРОВ: «Начинаем подготовку к ЧЕ. Мы неплохо играли с Италией и Англией»
Сборная Украины вышла на Евро-2024, одолев команду Исландии
29 марта 2024, 00:45 | Обновлено 29 марта 2024, 01:51
126
0
Главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024:
«Я думаю, очень важно готовиться. Мы уже играли и с Италией и с Англией. И играли неплохо.
Поэтому нужно уже сейчас готовиться, просматривать своих игроков, соперника и готовиться к играм Евро».
Сборная Украины вышла на Евро-2024, одолев в финале плей-офф квалификации команду Исландии (2:1).
Сине-желтые летом на чемпионате Европы сыграют в группе E против команд Бельгии, Румынии и Словакии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 28 марта 2024, 07:00 0
Главные новости за 27 марта на Sport.ua
Футбол | 28 марта 2024, 14:11 23
Лидерами «желто-синих» британцы считают Мудрика и Судакова
Бокс | 28.03.2024, 08:30
Война | 28.03.2024, 20:11
Футбол | 28.03.2024, 23:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2024, 05:00
27.03.2024, 14:11 23
27.03.2024, 13:49 5
27.03.2024, 02:23 6
27.03.2024, 06:10 17
27.03.2024, 14:39 10
27.03.2024, 08:33