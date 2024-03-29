РЕБРОВ: «Начинаем подготовку к ЧЕ. Мы неплохо играли с Италией и Англией»

Главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров рассказал о подготовке к Евро-2024:

«Я думаю, очень важно готовиться. Мы уже играли и с Италией и с Англией. И играли неплохо.

Поэтому нужно уже сейчас готовиться, просматривать своих игроков, соперника и готовиться к играм Евро».

Сборная Украины вышла на Евро-2024, одолев в финале плей-офф квалификации команду Исландии (2:1).

Сине-желтые летом на чемпионате Европы сыграют в группе E против команд Бельгии, Румынии и Словакии.