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Украина. Первая лига
29 марта 2024, 00:23 | Обновлено 29 марта 2024, 00:31
73
0

Источник: ФК Львов может вернуться в украинский футбол

Горожане планируют заявиться во Вторую лигу, хотя имеют право играть в Первой

29 марта 2024, 00:23 | Обновлено 29 марта 2024, 00:31
73
0
Источник: ФК Львов может вернуться в украинский футбол
ФК Львов

В следующем сезоне 2024/25 клуб «Львов» может вернуться на футбольную карту страны. Несмотря на то, что сине-золотые до сих пор сохраняют за собой право начать следующий розыгрыш в Первой лиге, рассматривается другой вариант.

Горожане планируют заявиться во вторую лигу Украины. При этом важно, что потенциальное возвращение «Львова» будет с нуля и под новым юридическим лицом с полным ребрендингом, поскольку у «мертвого» проекта Богдана Копытко есть немало долгов.

Ожидается, что у Львова будет другая эмблема (вернут один из старых логотипов) и появится новая форма.

Будет финансировать львовский клуб де-факто Роман Михайлив, который занимается детско-юношеской школой «Львова» и параллельно является инвестором тернопольской «Нивы».

Сине-золотые, скорее всего, сделают ставку на молодежь, играя собственными воспитанниками из академии Романа Михайлива. Однако де-юре владельцем горожан, по-видимому, будет кто-то другой (бизнес-партнеры Михайлива), чтобы не возник конфликт интересов с владением двумя клубами.

Возвращение «Львова» – не окончательное решение, сообщает Спортивка. Однако разговоры об этом ходят достаточно серьезные. Следовательно, вероятность очередного появления «львов» на профессиональном уровне достаточно высока.

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Источник Спортивка
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