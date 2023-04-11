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  4. Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Украина. Первая лига
11 апреля 2023, 10:49 |
729
2

Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент

Богдан Копытко остается собственником клуба

11 апреля 2023, 10:49 |
729
2
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
ФК Львов

По информации ТаТоТаке, владелец аутсайдера УПЛ ФК «Львов» Богдан Копытко зимой был близок к продаже клуба ориентировочно за 2 миллиона евро.

Сообщается, что сделка была близка к завершению, однако в итоге Копытко увеличил сумму и договориться не удалось. А приобрести «Львов» хотел Роман Михайлив, бизнесмен, который владеет спортивной школой «Львов».

После того, как сделка сорвалась, Михайлив приобрел клуб Первой лиги «Нива» Тернополь. Сейчас команда в Чемпионской группе занимает 7-е место, тогда как «Львов» находится на последнем месте УПЛ.

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Львов Богдан Копытко Нива Тернополь
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
дурачина ты, Копытько, простофиля.
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+1
olex.mykhailov
Карма! Колись оборудку з Вересом провернув, от воно і повернеться тим що твій Львів вилетить в першу лігу і там тобі вже 2 млн. ніхто не запропонує!
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0
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