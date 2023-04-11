Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент

По информации ТаТоТаке, владелец аутсайдера УПЛ ФК «Львов» Богдан Копытко зимой был близок к продаже клуба ориентировочно за 2 миллиона евро.

Сообщается, что сделка была близка к завершению, однако в итоге Копытко увеличил сумму и договориться не удалось. А приобрести «Львов» хотел Роман Михайлив, бизнесмен, который владеет спортивной школой «Львов».

После того, как сделка сорвалась, Михайлив приобрел клуб Первой лиги «Нива» Тернополь. Сейчас команда в Чемпионской группе занимает 7-е место, тогда как «Львов» находится на последнем месте УПЛ.