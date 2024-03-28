Стало известно, когда Реал примет решение насчет будущего Лунина

Испанское издание Marca опубликовало небольшую статью на своем сайте, которую посвятила 25-летнему украинскому голкиперу мадридского клуба «Реал» Андрею Лунину.

Помимо статистических данных, а также рассказа и похвалы о том, как Лунин в 19-летнем возрасте принял решение быть дублером Тибо Куртуа, но в итоге стал основным, Marca сообщила и о контракте украинца:

«Возвращение в основу [национальной сборной] стало еще одной наградой для вратаря, еще не продлившего контракт с Реалом. Решение отложили на лето, а завершение сезона в роли игрока старта может стать ключевым для него», – пишет издание.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сохранил ворота на замке. Его действующее соглашение со «сливочными» рассчитано до лета 2025 года.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Реал» уже подготовил новое предложение для Лунина о соглашении и будет настаивать на продлении контракта с украинцем.