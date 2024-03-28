Журналист: утечка информации о премиальных стала для ЛНЗ неожиданностью

Футбольный журналист Игорь Семйон рассказал, что ситуация с утечкой информации о премиальных стала для черкасского ЛНЗ полной неожиданностью:

«Клуб не ожидал, что эта информация так заинтересует прессу. Звонки журналистов о комментариях направлялись от одного кабинета (точнее – трубки) к другому. Причем не как обычно – от низших по статусу в клубной иерархии к высшим, а порой и наоборот.

В ЛНЗ предполагают, откуда пошла утечка. Информация о премиальных ЛНЗ за матч с Полесьем пошла в прессу после поездки одного инсайдера на открытую тренировку того же Полесья. Но черкасский клуб так и не выработал единого коммюнике на эту тему.

Например, технический директор ЛНЗ комментировал эту информацию как минимум двум СМИ, не опровергая, что премиальные есть. А позже (после матча с Минаем) один из игроков ЛНЗ называл информацию о финансовых бонусах вбросом».

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что каждый футболист черкасского клуба получил за победу над житомирской командой «Полесье» 5 тысяч долларов.