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Украина. Премьер лига
28 марта 2024, 23:23 | Обновлено 28 марта 2024, 23:27
471
1

Журналист: утечка информации о премиальных стала для ЛНЗ неожиданностью

В черкасском клубе не ожидали, что эта информация так заинтересует прессу

28 марта 2024, 23:23 | Обновлено 28 марта 2024, 23:27
471
1
Журналист: утечка информации о премиальных стала для ЛНЗ неожиданностью
ФК ЛНЗ Черкассы

Футбольный журналист Игорь Семйон рассказал, что ситуация с утечкой информации о премиальных стала для черкасского ЛНЗ полной неожиданностью:

«Клуб не ожидал, что эта информация так заинтересует прессу. Звонки журналистов о комментариях направлялись от одного кабинета (точнее – трубки) к другому. Причем не как обычно – от низших по статусу в клубной иерархии к высшим, а порой и наоборот.

В ЛНЗ предполагают, откуда пошла утечка. Информация о премиальных ЛНЗ за матч с Полесьем пошла в прессу после поездки одного инсайдера на открытую тренировку того же Полесья. Но черкасский клуб так и не выработал единого коммюнике на эту тему.

Например, технический директор ЛНЗ комментировал эту информацию как минимум двум СМИ, не опровергая, что премиальные есть. А позже (после матча с Минаем) один из игроков ЛНЗ называл информацию о финансовых бонусах вбросом».

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил, что каждый футболист черкасского клуба получил за победу над житомирской командой «Полесье» 5 тысяч долларов.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу премиальные Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье Игорь Семйон Игорь Бурбас
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ulefka
Отакі от справи......Кому війна а кому 5 штук за перемогу дніща над дніщем1Тут не все так просто по ходу!
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