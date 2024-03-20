Удивительная сумма. Раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над Полесьем
Футболисты черкасской команды получили около 5 тысяч долларов
1 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Полесье» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в поединке на 90+3-й минуте забил Денис Олейник, который и вырвал 3 очка после ошибки голкипера хозяев Дениса Бойко.
Как сообщает Игорь Бурбас, футболист черкасского клуба получили за победу 5 тысяч долларов.
Кроме того, Бурбас в комментариях под своим постом отметил, что игроки львовских «Карпат» за «хорошие победы» получают около 3 тысяч долларов.
Видеообзор матча Полесье – ЛНЗ Черкассы – 0:1
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