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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 21:42 |
2024
6

Удивительная сумма. Раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над Полесьем

Футболисты черкасской команды получили около 5 тысяч долларов

20 марта 2024, 21:42 |
2024
6
Удивительная сумма. Раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над Полесьем
ФК ЛНЗ Черкассы

1 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Полесье» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 90+3-й минуте забил Денис Олейник, который и вырвал 3 очка после ошибки голкипера хозяев Дениса Бойко.

Как сообщает Игорь Бурбас, футболист черкасского клуба получили за победу 5 тысяч долларов.

Кроме того, Бурбас в комментариях под своим постом отметил, что игроки львовских «Карпат» за «хорошие победы» получают около 3 тысяч долларов.

Видеообзор матча Полесье – ЛНЗ Черкассы – 0:1

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Игорь Бурбас ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу премиальные
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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ErichMariaШевченко
Бойко занимайтесь.   Его ставочка зашла.
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+2
maxno
Это дело президента клуба сколько хочет столько и заплатит . Это его решение .
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+1
Gargantua
Беня когда то дал 1 млн баксов запорожскому Металлургу за победу в переходных матчах с Севастополем. Это была первая лига.
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0
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Gargantua
на всех что ли?
или каждому по 5?
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0
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