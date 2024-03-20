Удивительная сумма. Раскрыты премиальные игроков ЛНЗ за победу над Полесьем

1 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Полесье» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 90+3-й минуте забил Денис Олейник, который и вырвал 3 очка после ошибки голкипера хозяев Дениса Бойко.

Как сообщает Игорь Бурбас, футболист черкасского клуба получили за победу 5 тысяч долларов.

Кроме того, Бурбас в комментариях под своим постом отметил, что игроки львовских «Карпат» за «хорошие победы» получают около 3 тысяч долларов.

Видеообзор матча Полесье – ЛНЗ Черкассы – 0:1