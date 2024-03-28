ВИДЕО. На чем ездит украинский легионер в Лондоне? Пришлось продать авто
Егор Ярмолюк приобрел BMW M5 в Британии, но не смог получить страховку
27 марта пресс-служба английского футбольного клуба «Брентфорд» (Лондон) выпустила документальный фильм про 20-летнего полузащитника Егора Ярмолюка.
Украинец рассказал в интервью, на каком автомобиле ездит, а также признался, что одно авто он купил в Британии, но пришлось продать:
Эту машину я купил в Украине. Потому что когда я приобрел авто в Британии, то не смог получить страховку для него. Это была BMW M5.
Вот почему я эту покупал из Украины. Просто не мог получить страховку. Ту BMW пришлось продать», – рассказал Егор.
Сейчас Егор ездит по Лондону на BMW M4. Годовая зарплата Ярмолюка в «Брентфорде» составляет около 260 тысяч фунтов.
Ярмолюк сыграл 22 официальных матча за главную команду «Брентфорда», без забитых мячей.
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