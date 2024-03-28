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Англия
28 марта 2024, 22:31 |
1199
0

ВИДЕО. На чем ездит украинский легионер в Лондоне? Пришлось продать авто

Егор Ярмолюк приобрел BMW M5 в Британии, но не смог получить страховку

28 марта 2024, 22:31 |
1199
0
ВИДЕО. На чем ездит украинский легионер в Лондоне? Пришлось продать авто
YouTube. Егор Ярмолюк

27 марта пресс-служба английского футбольного клуба «Брентфорд» (Лондон) выпустила документальный фильм про 20-летнего полузащитника Егора Ярмолюка.

Украинец рассказал в интервью, на каком автомобиле ездит, а также признался, что одно авто он купил в Британии, но пришлось продать:

Эту машину я купил в Украине. Потому что когда я приобрел авто в Британии, то не смог получить страховку для него. Это была BMW M5.

Вот почему я эту покупал из Украины. Просто не мог получить страховку. Ту BMW пришлось продать», – рассказал Егор.

Сейчас Егор ездит по Лондону на BMW M4. Годовая зарплата Ярмолюка в «Брентфорде» составляет около 260 тысяч фунтов.

Ярмолюк сыграл 22 официальных матча за главную команду «Брентфорда», без забитых мячей.

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видео Егор Ярмолюк Брентфорд
Источник Sport.ua
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