ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке
В фильме хавбек рассказал о своей карьере и о войне рф против Украины
Английский клуб «Брентфорд» выпустил документальный фильм об украинском полузащитнике Егор Ярмолюке.
В фильме 20-летний хавбек рассказал о своей карьере и о войне рф против Украины.
15 июля 2022 года Ярмолюк перешел из «Днепра-1» в «Брентфорд», подписав контракт на три года, с возможностью продления ещё на год.
Сначала Егор выступал за молодежный состав английского клуба, а в июне 2023 года был переведен в основную команду пчел.
Ярмолюк сыграл 22 матч за главную команду «Брентфорда», без забитых мячей.
ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке
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