Английский клуб «Брентфорд» выпустил документальный фильм об украинском полузащитнике Егор Ярмолюке.

В фильме 20-летний хавбек рассказал о своей карьере и о войне рф против Украины.

15 июля 2022 года Ярмолюк перешел из «Днепра-1» в «Брентфорд», подписав контракт на три года, с возможностью продления ещё на год.

Сначала Егор выступал за молодежный состав английского клуба, а в июне 2023 года был переведен в основную команду пчел.

Ярмолюк сыграл 22 матч за главную команду «Брентфорда», без забитых мячей.

ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке