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Англия
28 марта 2024, 00:23 | Обновлено 28 марта 2024, 00:32
256
0

ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке

В фильме хавбек рассказал о своей карьере и о войне рф против Украины

28 марта 2024, 00:23 | Обновлено 28 марта 2024, 00:32
256
0
ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Английский клуб «Брентфорд» выпустил документальный фильм об украинском полузащитнике Егор Ярмолюке.

В фильме 20-летний хавбек рассказал о своей карьере и о войне рф против Украины.

15 июля 2022 года Ярмолюк перешел из «Днепра-1» в «Брентфорд», подписав контракт на три года, с возможностью продления ещё на год.

Сначала Егор выступал за молодежный состав английского клуба, а в июне 2023 года был переведен в основную команду пчел.

Ярмолюк сыграл 22 матч за главную команду «Брентфорда», без забитых мячей.

ВИДЕО. Сложные решения. Брентфорд выпустил документальный фильм о Ярмолюке

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Брентфорд Егор Ярмолюк фильмы российско-украинская война Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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