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Чемпионат Италии
Дженоа
30.03.2024 16:00 - : -
Фрозиноне
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 марта 2024, 22:30 |
36
0

Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 марта поединок 30-го тура итальянской Серии А

28 марта 2024, 22:30 |
36
0
Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Фрозиноне».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Фрозиноне Дженоа Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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