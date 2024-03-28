Италия28 марта 2024, 22:30 |
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Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 марта поединок 30-го тура итальянской Серии А
28 марта 2024, 22:30 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Фрозиноне».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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