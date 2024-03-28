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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 22:12 |
1446
1

Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024

У команды Сергея Реброва большой потенциал

28 марта 2024, 22:12 |
1446
1
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Согласно подсчетам экспертов The Analyst, среди всех сборных, которые вышли на Евро-2024, у национальной команды Украины самый молодой стартовый состав – средний возраст в отборе составил 25 лет и 272 дня.

Среди всех команд отбора моложе была только сборная Болгарии (24 года и 278 дня), но отбор ей пройти не удалось.

Самый возрастной состав среди участников отбора был у Черногории (29 лет и 308 дней), а среди тех, кто вышел на Евро-2024, самый возрастной состав у одного из соперников Украины – сборной Словакии (29 лет и 264 дня).

Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Источник The Analyst
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Jeka23
Круто) Тобто ми на кілька років забезпечені якісною Збірною.
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