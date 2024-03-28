Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гудмунссон, забивший гол Украине, пожелал успеха Зинченко и Малиновскому
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 22:23 | Обновлено 28 марта 2024, 22:33
520
1

Гудмунссон, забивший гол Украине, пожелал успеха Зинченко и Малиновскому

Сборная Украины обыграла команду Исландии и вышла в на Евро-2024

28 марта 2024, 22:23 | Обновлено 28 марта 2024, 22:33
520
1
Гудмунссон, забивший гол Украине, пожелал успеха Зинченко и Малиновскому
Instagram. Гудмундссон и Малиновский

Форвард сборной Исландии Альберт Гудмундссон пожелал успеха украинским футболистам Александру Зинченко и Руслану Малиновскому.

26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024. Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и 4-й раз подряд вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте, причем мяч забил как раз Альберт Гудмундссон. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Гудмундссон, который выступает с Малиновским за итальянский Дженоа, а ранее играл с Зинченко в нидерландском ПСВ, написал в соцсетях:

«Тяжело проглотить пилюлю, но жизнь продолжается. Успехов Малиновскому и Зинченко».

По теме:
Дженоа - Фрозиноне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
КВАРЦЯНЫЙ: «Передачи Судакова всегда имеют логику»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Альберт Гудмундссон Александр Зинченко Руслан Малиновский Дженоа
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Футбол | 28 марта 2024, 14:38 6
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Укус клеща спровоцировал рак мозга

Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Теннис | 28 марта 2024, 07:20 4
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами

В борьбе за титул во Флориде осталась одна американка

Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
Футбол | 28.03.2024, 17:44
Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
Игрок Динамо приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно. Названа сумма штрафа
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Футбол | 28.03.2024, 14:11
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
The Guardian: Украина может выйти в четвертьфинал Евро-2024
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Футбол | 28.03.2024, 20:56
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Неожиданно. Баварию может возглавить экс-тренер МЮ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Респект достойному супернику і гравцю 🤝
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 23
Футбол
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 1
Бокс
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем