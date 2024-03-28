Гудмунссон, забивший гол Украине, пожелал успеха Зинченко и Малиновскому

Форвард сборной Исландии Альберт Гудмундссон пожелал успеха украинским футболистам Александру Зинченко и Руслану Малиновскому.

26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024. Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и 4-й раз подряд вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте, причем мяч забил как раз Альберт Гудмундссон. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Гудмундссон, который выступает с Малиновским за итальянский Дженоа, а ранее играл с Зинченко в нидерландском ПСВ, написал в соцсетях:

«Тяжело проглотить пилюлю, но жизнь продолжается. Успехов Малиновскому и Зинченко».