ПОЧЕТТИНО: «Лавия приехал из Саутгемптона уже с проблемами со здоровьем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал травму бельгийского хавбека Ромео Лавии, который выбыл до конца сезона:

«Ромео Лавия очень расстроен, это действительно сложная ситуация... Он сыграл всего 30 минут после того, как присоединился к нам. Когда клуб подписал Лавию, он уже на тот момент прибыл из «Саутгемптона» с определенными проблемами по здоровью, а затем, когда он был готов, у него возникли проблемы с ногами».

Прошлым летом «Челси» заплатил «Саутгемптону» за 20-летнего Лавию 62 миллиона евро.