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  4. ПОЧЕТТИНО: «Лавия приехал из Саутгемптона уже с проблемами со здоровьем»
Англия
28 марта 2024, 19:44 |
101
0

ПОЧЕТТИНО: «Лавия приехал из Саутгемптона уже с проблемами со здоровьем»

Тренер «Челси» – о травме Ромео Лавии

28 марта 2024, 19:44 |
101
0
ПОЧЕТТИНО: «Лавия приехал из Саутгемптона уже с проблемами со здоровьем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал травму бельгийского хавбека Ромео Лавии, который выбыл до конца сезона:

«Ромео Лавия очень расстроен, это действительно сложная ситуация... Он сыграл всего 30 минут после того, как присоединился к нам. Когда клуб подписал Лавию, он уже на тот момент прибыл из «Саутгемптона» с определенными проблемами по здоровью, а затем, когда он был готов, у него возникли проблемы с ногами».

Прошлым летом «Челси» заплатил «Саутгемптону» за 20-летнего Лавию 62 миллиона евро.

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Маурисио Почеттино Ромео Лавия Челси травма Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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