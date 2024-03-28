ПОЧЕТТИНО: «Лавия приехал из Саутгемптона уже с проблемами со здоровьем»
Тренер «Челси» – о травме Ромео Лавии
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал травму бельгийского хавбека Ромео Лавии, который выбыл до конца сезона:
«Ромео Лавия очень расстроен, это действительно сложная ситуация... Он сыграл всего 30 минут после того, как присоединился к нам. Когда клуб подписал Лавию, он уже на тот момент прибыл из «Саутгемптона» с определенными проблемами по здоровью, а затем, когда он был готов, у него возникли проблемы с ногами».
Прошлым летом «Челси» заплатил «Саутгемптону» за 20-летнего Лавию 62 миллиона евро.
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