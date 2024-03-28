Германия28 марта 2024, 19:19 |
218
0
Бавария нацелилась на партнера Миколенко по Эвертону
Амаду Онана может продолжить карьеру в Германии
28 марта 2024, 19:19 |
218
0
«Бавария» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана. Об этом сообщают английские СМИ.
При этом подписать 22-летнего бельгийца чемпионам Германии будет непросто. На Онана также претендуют «Барселона», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».
Онана выступает за «Эвертон» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 29 матчах за «Эвертон» во всех турнирах.
Трансферная стоимость Онана оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2024, 09:16 10
Кевином Келси всерьез интересуются за океаном
Футбол | 28 марта 2024, 13:56 16
Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS
Другие виды | 28.03.2024, 07:00
Футбол | 28.03.2024, 13:58
Футбол | 28.03.2024, 18:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.03.2024, 14:39 10
26.03.2024, 16:59 30
27.03.2024, 05:00
27.03.2024, 15:54 1
27.03.2024, 00:10 2
27.03.2024, 09:33 8
27.03.2024, 14:11 22