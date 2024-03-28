Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария нацелилась на партнера Миколенко по Эвертону
Германия
28 марта 2024, 19:19 |
218
0

Бавария нацелилась на партнера Миколенко по Эвертону

Амаду Онана может продолжить карьеру в Германии

28 марта 2024, 19:19 |
218
0
Бавария нацелилась на партнера Миколенко по Эвертону
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

«Бавария» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом подписать 22-летнего бельгийца чемпионам Германии будет непросто. На Онана также претендуют «Барселона», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Онана выступает за «Эвертон» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 29 матчах за «Эвертон» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Онана оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Источник: Ливерпуль серьезно ведет Судакова, скауты смотрят
Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»
Источник: Ман Юнайтед интересуется ключевым защитником Эвертона
Бавария Амаду Онана Эвертон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Telegraph
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Футбол | 28 марта 2024, 09:16 10
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист

Кевином Келси всерьез интересуются за океаном

Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Футбол | 28 марта 2024, 13:56 16
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Другие виды | 28.03.2024, 07:00
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Матвей и его команда. Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро
Футбол | 28.03.2024, 13:58
Матвей и его команда. Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро
Матвей и его команда. Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
Футбол | 28.03.2024, 18:45
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
27.03.2024, 15:54 1
Бокс
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем