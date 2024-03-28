Бавария нацелилась на партнера Миколенко по Эвертону

«Бавария» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Эвертона» Амаду Онана. Об этом сообщают английские СМИ.

При этом подписать 22-летнего бельгийца чемпионам Германии будет непросто. На Онана также претендуют «Барселона», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Онана выступает за «Эвертон» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 29 матчах за «Эвертон» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Онана оценивается в 50 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.