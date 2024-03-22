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Испания
22 марта 2024, 19:49 | Обновлено 22 марта 2024, 20:00
511
1

Барселона отдаст игроков, чтобы меньше платить за одноклубника Миколенко

Каталонцы не готовы платить 60 млн евро за полузащитника Амаду Онана

22 марта 2024, 19:49 | Обновлено 22 марта 2024, 20:00
511
1
Барселона отдаст игроков, чтобы меньше платить за одноклубника Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

Каталонская «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

По информации Diario Sport, «блау-гранас» рассматривают возможность приобретения игрока «ирисок», но сумма отступных для «Барсы» является неподъемной. Каталонцы не готовы заплатить ни необходимые на данный момент 60 млн евро, ни даже 40 млн, сколько Онана будет стоить в случае вылета «Эвертона» в Чемпионшип.

Уменьшить сумму выплат «Барселона» может за счет своих футболистов. Как сообщает источник, среди кандидатов на переезд на Туманный Альбион – защитники Клеман Лангле и Сержиньо Дест, а также Ансу Фати и Фермин Лопес.

Отмечается, что сам Онана заинтересован в переходе в «Барселону» и готов ждать предложения от каталонского клуба, несмотря на существующую заинтересованность со стороны «Арсенала».

Добавим, что в этом сезоне 22-летний бельгиец провел 22 матча за «ирисок» в АПЛ и забил 2 мяча.

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Амаду Онана Эвертон трансферы трансферы АПЛ Барселона трансферы Ла Лиги
Источник Sport.es
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Gargantua
Фати может и пригодился бы. Хотя Дайч таких игроков не сильно любит.
ну а Фермин вообще шикарный вариант, этот парень недооценен.
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