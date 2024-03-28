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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда не объяснял Несте и Мальдини, как защищаться»
Италия
28 марта 2024, 18:20 | Обновлено 28 марта 2024, 19:07
1049
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда не объяснял Несте и Мальдини, как защищаться»

Тренер «Реала» вспомнил период работы в «Милане»

28 марта 2024, 18:20 | Обновлено 28 марта 2024, 19:07
1049
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда не объяснял Несте и Мальдини, как защищаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил свой период работы в «Милане» (2001 – 2009 годы) с двумя легендарными итальянскими защитниками, Алессандро Нестой и Паоло Мальдини:

«Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в «Милане» я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?», – сказал Анчелотти.

Ранее Анчелотти объяснил, почему отклонил предложение возглавить сборную Бразилии.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Милан Алессандро Неста Паоло Мальдини
Источник Twitter
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Сергей Седьмой
Та да,эти монстры обороны сами кого хочешь научат)
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+3
Saar
Ага, зато Луніна хвалить за все, навіть за два пропущених від Осасуни
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0
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