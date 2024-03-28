Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда не объяснял Несте и Мальдини, как защищаться»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил свой период работы в «Милане» (2001 – 2009 годы) с двумя легендарными итальянскими защитниками, Алессандро Нестой и Паоло Мальдини:

«Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в «Милане» я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?», – сказал Анчелотти.

Ранее Анчелотти объяснил, почему отклонил предложение возглавить сборную Бразилии.