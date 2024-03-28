Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никогда не объяснял Несте и Мальдини, как защищаться»
Тренер «Реала» вспомнил период работы в «Милане»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил свой период работы в «Милане» (2001 – 2009 годы) с двумя легендарными итальянскими защитниками, Алессандро Нестой и Паоло Мальдини:
«Если подумать, то за всю свою тренерскую карьеру в «Милане» я никогда не объяснял, как защищаться или как двигаться во время обороны. Никогда этого не делал, что я мог объяснить этим двоим?», – сказал Анчелотти.
Ранее Анчелотти объяснил, почему отклонил предложение возглавить сборную Бразилии.
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