Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бразилия? Я очень счастлив в Реале»
Тренер «Реала» – об отказе возглавить сборную Бразилии
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Бразилии:
«В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, все прекрасно. Я счастлив быть в Мадриде и тренировал «Реал». Очень, очень счастлив», – заявил Анчелотти.
Напомним, Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее 64-летний итальянец уже работал с клубом в 2013 – 2015 годах.
Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок в Испании. Итальянского специалиста обвиняют в налоговых махинациях.
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