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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бразилия? Я очень счастлив в Реале»
Испания
25 марта 2024, 20:43 |
181
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бразилия? Я очень счастлив в Реале»

Тренер «Реала» – об отказе возглавить сборную Бразилии

25 марта 2024, 20:43 |
181
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бразилия? Я очень счастлив в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Бразилии:

«В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, все прекрасно. Я счастлив быть в Мадриде и тренировал «Реал». Очень, очень счастлив», – заявил Анчелотти.

Напомним, Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее 64-летний итальянец уже работал с клубом в 2013 – 2015 годах.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок в Испании. Итальянского специалиста обвиняют в налоговых махинациях.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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