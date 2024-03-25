Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бразилия? Я очень счастлив в Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Бразилии:

«В Мадриде я чувствую себя очень хорошо, все прекрасно. Я счастлив быть в Мадриде и тренировал «Реал». Очень, очень счастлив», – заявил Анчелотти.

Напомним, Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Ранее 64-летний итальянец уже работал с клубом в 2013 – 2015 годах.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок в Испании. Итальянского специалиста обвиняют в налоговых махинациях.