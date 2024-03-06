Анчелотти предстанет перед судом. Карло грозит тюремное заключение
Тренера «Рала» обвиняют в налоговых махинациях
Сегодня, 6 марта, прокуратура Мадрида выдвинула обвинение тренеру «Реала» Карло Анчелотти в налоговых махинациях. Ему грозит тюремное заключение.
Сообщается, что итальянский наставник спокойно относиться к этой ситуации. Он был очень удивлен обвинением прокуратуры и считает, что не сделал ничего противозаконного и уже работает со своими адвокатами. Анчелотти принял решение предстать перед судом и защищать свои права.
Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для Анчелотти за то, что итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более миллиона евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда он впервые стал тренером «Реала» (2013-2015).
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