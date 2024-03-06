Анчелотти грозит до пяти лет тюрьмы за налоговые махинации

Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за то, что итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более миллиона евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда он впервые стал тренером «Реала» (2013-2015).

Согласно обвинительному заключению, итальянец в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от «Реала», и не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.

Отметим, что это дело тянется уже около пяти лет.