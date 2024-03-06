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Испания
06 марта 2024, 11:36 | Обновлено 06 марта 2024, 11:37
2189
2

Анчелотти грозит до пяти лет тюрьмы за налоговые махинации

Прокуратура Мадрида намерена добиться тюремного заключения для итальянского специалиста

06 марта 2024, 11:36 | Обновлено 06 марта 2024, 11:37
2189
2
Анчелотти грозит до пяти лет тюрьмы за налоговые махинации
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Прокуратура Мадрида намерена добиться четырех лет и девяти месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за то, что итальянский специалист обманул налоговые органы на сумму более миллиона евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, когда он впервые стал тренером «Реала» (2013-2015).

Согласно обвинительному заключению, итальянец в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от «Реала», и не указал доходы, связанные с использованием имиджевых прав, которые он передал другим организациям.

Отметим, что это дело тянется уже около пяти лет.

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Источник Relevo
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Fant24
У нас вообще никто не платит налогов особенно власть и олигархи и все на свободе 
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