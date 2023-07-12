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Испания
12 июля 2023, 11:36 | Обновлено 12 июля 2023, 11:43
326
0

Анчелотти предстанет перед судом за неуплату налогов

У итальянцы проблемы с фискальной службой

12 июля 2023, 11:36 | Обновлено 12 июля 2023, 11:43
326
0
Анчелотти предстанет перед судом за неуплату налогов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.

Сообщается, будто 64-летний специалист не задекларировал 400 тыс евро. Установлено, что в 2014 году, когда Анчелотти первый раз работал с «галактикос», он скрыл часть доходов от имиджевых прав. Таким образом, итальянский тренер будет вынужден предстать перед судом по делу о махинациях.

Ранее сообщалось, что в Испании прокуратура занялась странными заявлениями Карло Анчелотти после матча «Валенсия» – «Реал».

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Карло Анчелотти
Источник El Mundo
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