Анчелотти предстанет перед судом за неуплату налогов
У итальянцы проблемы с фискальной службой
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.
Сообщается, будто 64-летний специалист не задекларировал 400 тыс евро. Установлено, что в 2014 году, когда Анчелотти первый раз работал с «галактикос», он скрыл часть доходов от имиджевых прав. Таким образом, итальянский тренер будет вынужден предстать перед судом по делу о махинациях.
Ранее сообщалось, что в Испании прокуратура занялась странными заявлениями Карло Анчелотти после матча «Валенсия» – «Реал».
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