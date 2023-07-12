Анчелотти предстанет перед судом за неуплату налогов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в попытке уйти от уплаты налогов.

Сообщается, будто 64-летний специалист не задекларировал 400 тыс евро. Установлено, что в 2014 году, когда Анчелотти первый раз работал с «галактикос», он скрыл часть доходов от имиджевых прав. Таким образом, итальянский тренер будет вынужден предстать перед судом по делу о махинациях.

Ранее сообщалось, что в Испании прокуратура занялась странными заявлениями Карло Анчелотти после матча «Валенсия» – «Реал».