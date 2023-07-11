В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти

Ассоциации малых акционеров «Валенсии» направила жалобу в прокуратуру Испании с требованием наказать главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Причина – его якобы ложные обвинения в расизме после ситуации с форвардом команды Винисиусом Жуниором.

21 мая после матча «Реала» на поле «Валенсии» Анчелотти заявил, что весь стадион кричал «обезьяна» в адрес игрока его команды. Однако уже через два дня итальянец на другой пресс-конференции сказал, что выкрики себе позволяла лишь некая группа фанатов «Валенсии».

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Напомним, матч 35-го тура Ла Лиги предыдущего сезона «Валенсия» - «Реал» из-за оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора прерывался на 8 минут. Хозяева в итоге за беспорядки были наказаны закрытие одной из трибун на три матча и штрафом на 27 тыс евро.