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Англия
28 марта 2024, 18:45 | Обновлено 28 марта 2024, 18:47
747
2

В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом

Маурисио Почеттино столкнулся с кадровыми трудностями после паузы на матчи сборных

28 марта 2024, 18:45 | Обновлено 28 марта 2024, 18:47
747
2
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
ФК Челси. Маурисио Почеттино

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино столкнулся с эпидемией травм перед матчем 30-го тура против «Бернли». Лондонцы подтвердили, что в ближайшем матче точно не смогут сыграть Трево Чалоба, Карни Чуквуэмека и Роберт Санчес, которые присоединились к и так длинному списку травмированных игроков. При этом, ни один из них не играл за свою сборную во время международной паузы.

Кроме того, в лазарете находятся еще шесть игроков: Леви Колвилл, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку и Лесли Угочукву.

Ранее была информация, что бельгийский полузащитник Ромео Лавия, за которого летом 2023 года заплатили 62.1 миллиона евро, в этом сезоне больше не появится. При этом он успел сыграть за «аристократов» всего 32 минуты.

Кроме того, под вопросом участие в ближайшем матче Бена Чилвелла и Коула Палмера. Первый получил небольшое повреждение в матче против Бельгии. Второй не сыграл за сборную из-за травмы. Но Почеттино надеется, что Палмер будет готов сыграть с «Бернли».

Матч «Челси» – «Бернли» состоится в субботу, 30 марта.

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Челси Маурисио Почеттино Трево Чалоба Карни Чуквуэмека Роберт Санчес Кристофер Нкунку Ромео Лавия Лесли Угочукву Уэсли Фофана Рис Джеймс
Источник ФК Челси
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Mr Voevudskiy
Главное что Мурчик есть
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