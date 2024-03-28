Тренер Болоньи готов отказать топ-клубам при одном условии
Тиаго Мотта готов остаться в «Болонье», чтобы сыграть в Лиге чемпионов
Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта стал объектом внимания ряда европейских топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ» и «Барселону».
Однако, по информации итальянских СМИ, есть одно условие, при котором Мотта готов остаться в «Болонье» на следующий сезон – это участие клуба в Лиге чемпионов.
На данный момент «Болонья» идет четвертой в турнирной таблице Серии А с запасом в три очка над пятым местом. Шансы «Болоньи» повышает также тот факт, что на следующий сезон у Италии, скорее всего, будет дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов.
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