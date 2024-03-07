Неожиданный вариант. Манчестер Юнайтед нашел нового тренера в Серии А

Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено продлевать сотрудничество с главным тренером команды Эриком тен Хагом – скорее всего, нидерландский специалист покинет клуб в конце сезона. Новый совладелец клуба Джим Рэтклифф намерен начать новую эру в истории «Манчестер Юнайтед» с новым тренером.

На замену тен Хагу рассматривается кандидатура Тиаго Мотты, который стал одним из главных открытий нынешнего сезона Серии А вместе со своей «Болоньей».

Однако выиграть борьбу за Мотту будет непросто. В его услугах также заинтересованы «ПСЖ», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».