Болонья феерит в Серии А. Тиаго Мотта ведет команду в Лигу чемпионов

Обыграв на выезде «Аталанту», «Болонья» пополнила свой победный реестр шестой подряд викторией. Подопечные Тиаго Мотты закрепились на четвертом месте серии А. С прекрасными видами на «зону» Лиги чемпионов.

Уже сейчас «борзых» называют главной сенсацией нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. И в этом определении определенно есть доля истины. Хотя, если быть дотошным буквоедом, то можно осторожно утверждать, что нынешняя «Болонья» как феномен сформировалась в прошлом сезоне. И главным творцом «болонского чуда» практически единогласно считается главный тренер команды Тиаго Мотта.

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Вот ведь парадокс: до работы на «Ренато Даль-Ара» молодой италобразильский наставник имел неудачный тренерский опыт. Его первой пробой пера была работа в юношеской команде «ПСЖ». Но там он задержался лишь на полгода. Тиаго очень хотел возглавить «взрослую» команду.

На его удачу подвернулся вариант в серии А – с «Дженоа», цвета которой он защищал в бытность игроком. Но первый тренерский блин для Мотты оказался комом: лишь одна победа в девяти матчах, и последнее место в турнирной таблице. «Дженоа» без сожаления рассталась с Тиаго.

Без особого сожаления рассталась с ним и «Специя», которую Тиаго возглавил после «Дженоа». Там он пробыл дольше. Но все равно долго не задержался, хотя изначально подписал трехлетнее соглашение.

В разгар первого круга минувшего сезона Тиаго Мотта возглавил «Болонью».

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

И по первым поединкам «россоблу» под руководством этого тренера можно было сделать вывод, что и на этом рабочем месте бывший футболист двух национальных сборных – Бразилии и Италии – долго не задержится. Но все поменялось в весенней части сезона. Поменялось кардинально.

По итогам отдельно взятой второй части минувшего сезона «Болонья» заняла седьмое место (итоговое девятое), победив в локальном забеге «Аталанту» и «Рому». А по числу поражений (четыре) подопечные Мотты разделили второе-четвертое места с «Лацио» и «Фиорентиной».

«Болонья» очень хотела по итогам прошлого сезона попасть в Лигу конференций. Но не удалось: неудачная игра в начале чемпионата не позволила запрыгнуть в вагон уходящего «еврокубкового» поезда.

Однако в нынешнем сезоне «россоблу» вместо третьего по рангу еврокубка реально претендуют на первый.

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Тиаго Мотта в «Болонье» не стал выдумывать велосипед. Он сделал четкую ставку на игру от обороны. И эта ставка сработала. Причем практически идеально.

После 27-го тура серии А в пассиве «борзых» лишь четыре поражения. Меньше только у безоговорочного фаворита чемпионата – «Интера» (одно). По пропущенным мячам (24) «Болонья» занимает третье место: после того таки «Интера» и «Ювентуса».

Однако если эти два гранда итальянского футбола могут похвастаться звездным составом, в частности, и в оборонных порядках, то «Болонья» таких козырей не имеет. Но она добывает результат не благодаря именам, а благодаря коллективу имен.

На данный момент в составе «борзых» нет ни одного игрока, который ранее защищал бы цвета более именитого коллектива. Фактически все они заявили о себе в режиме «здесь и сейчас». То есть, у Тиаго Мотты.

Ну, разве что голкипера Скорупски можно назвать исключением из правила, ведь он перешел на «Ренато Даль-Ара» из «Ромы». Однако в римской команде Лукаш был вечным запасным.

Свою «печку» (то бишь защиту), от которой танцует «Болонья» в нынешнем сезоне, Мотта «сконструировал» по ходу нынешнего сезона. Методом «втыка».

Лишь прошлым летом пришли в команду польский правый защитник Пош и голландский центрбек Бейкема. И обоих Тиаго удалось достаточно оперативно внедрить в свою схему, дополнить Калафиори, Кристиансена и Фройлера.

Интересно, что Сэм Бейкема был куплен у АЗ за девять миллионов евро, а сейчас его трансферная стоимость возросла в два раза.

Однако больше остальных подорожал форвард Джошуа Зиркзее, которого небезосновательно считают главным открытием Тиаго Мотты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзее

Этого голландского нападающего «Болонья» выкупила у «Баварии» за восемь с половиной миллионов. Мюнхенцы купили этого парня в самом начале его карьеры – всего за 150 тысяч. И были рады избавиться от него, ведь шансов ему давалось много (в основном, по арендам), но нигде, до «Болоньи», Джошуа не мог себя показать во всей красе.

А вот в команде Тиаго Мотты смог. В первую очередь потому, что игровая схема, которую использует нынешний наставник «Болоньи», очень подходит для Зиркзее.

Тиаго предпочитает играть по формуле 4-5-1. С одним ярко выраженным нападающим, на которого горбатится вся полузащита, и который практически не участвует в черновой работе.

Ранее функции основного нападающего «россоблу» исполнял ветеран Арнаутович. Но он отбыл на повышение в «Интер». Фактически у Зиркзее оставался единственный конкурент – соотечественник ван Хойдонк. Но он проиграл конкуренцию Джошуа.

И вот в таких, практически тепличных условиях, Зиркзее по-настоящему расцвел. На его счету – десять забитых мячей. На данный момент Зиркзее – не только самый результативный нидерландский футболист в европейской топ-пятерке, но и один из самых лакомых «лотов» в ближайшее трансферное окно.

Первоначальное право на выкуп Зиркзее имеет «Бавария». Но уже за сорок миллионов евро. А остальным желающим приобрести Джошуа придется выложить минимум пятьдесят миллионов.

Кроме баварцев, на Зиркзее также претендуют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

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Кстати, в конце прошлого года итальянские СМИ провели опрос среди тренеров серии А с целью определить футболиста, ставшего открытием года. Половина «респондентов» главным сюрпризом 2023-го назвали форварда «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Эти самые «респонденты» отвечали и на вопрос о команде-открытии прошлого года. Две третьих голосов опрошенных получила «Болонья».

И это даже при том, что в осенней части сезона «борзые» были не настолько успешными, как на весеннем отрезке чемпионата. Минувший год они закрыли разгромным поражением от «Удинезе» – 0:3. Итальянские СМИ тогда уверяли, что и Мотта, и его команда, конечно же молодцы, но они стали прогнозируемыми для оппонентов.

Голосов в пользу именно такой версии прибавилось в начале нынешнего года, когда с 19 по 22 тур «Болонья» не выиграла ни одного поединка.

Но Тиаго и его подопечным удалось оперативно преодолеть кризис. И семиматчевая беспроигрышная серия (из шести побед подряд) вывела команду в реального претендента на путевку в Лигу чемпионов.

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Однако, как бы не завершился нынешний сезон для «Болоньи», он, этот сезон, уже точно будет считаться успешным, ведь команда наверняка попадет в еврокубки, чего с ней не случалось десятилетия.

Тем не менее, новый сезон «борзые» наверняка начнут и без своего нынешнего тренера, и без своего главного форварда. И на Тиаго Мотту, и на Джошуа Зиркзее есть серьезный спрос.

Об интересе грандов к голландскому нападающему было сказано выше.

На Мотту, контракт которого с «Болоньей» истекает в конце нынешнего сезона, претендуют сразу три гранда серии А – «Милан», «Наполи» и «Ювентус» (в случаи ухода Аллегри).

Поговаривают, что Тиаго может и вовсе покинуть Апеннины: в его услугах заинтересованы в «Барселоне» и «ПСЖ».

Но консервативная футбольная общественность Италии очень хочет, чтобы Мотта продолжил свою карьеру именно в серии А. Если не в «Болонье», то где-то поблизости. Итальянцы не любят отпускать своих алленаторе. Особенно они грустят по Де Дзерби.

А Мотту считают вторым по таланту молодым наставником после нынешнего рулевого «Брайтона».

Но если Тиаго удастся втащить «Болонью» в Лигу чемпионов, очень даже может быть, что мнение итальянской общественности относительно градации молодых тренерских талантов изменится. В пользу бывшего футболиста сразу двух национальных сборных – Бразилии и Италии.