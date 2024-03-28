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  4. Андрей ЛУНИН: «Выход на Евро? Выполнен лишь минимум»
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 16:20 |
394
0

Андрей ЛУНИН: «Выход на Евро? Выполнен лишь минимум»

Голкипер сборной Украины – о подготовке к Евро-2024

28 марта 2024, 16:20 |
394
0
Андрей ЛУНИН: «Выход на Евро? Выполнен лишь минимум»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024:

«Мы понимаем, что Евро – это уже большой турнир. Там будет тяжело, нужно хорошо подготовиться. Главное, чтобы сейчас все закончили сезон без травм, собрались и подготовились на сто процентов.

Прекрасно понимаю, что сейчас эйфория, поехать на Евро. Надо также стараться дать определенный результат. Выполнен только минимум, я считаю. Все говорят, что это очень перспективная сборная, поэтому мы должны соответствовать. Получится или нет – увидим на Евро».

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Андрей Лунин сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Трендец
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