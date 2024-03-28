Как первый номер. Синнер имеет уникальную серию с начала года
Итальянец вышел в полуфинал турнира в Майами
Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 АТР) стал участником 1/2 финала хардовом Мастерсе, который проходит в Майами.
В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Томаша Махача – 6:4, 6:2. Это 20-я победа Синнера в 21 матчей 2024 года.
Все теннисисты, одержавшие 20 и более побед в 21 матче в начале календарного года в период с 2000-х годов до Синнера, становились первыми ракетками мира (Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).
Как известно, в полуфинале турнира в Майами Синнер сыграет с Даниилом Медведевым.
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