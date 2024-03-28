Как первый номер. Синнер имеет уникальную серию с начала года

Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 АТР) стал участником 1/2 финала хардовом Мастерсе, который проходит в Майами.

В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Томаша Махача – 6:4, 6:2. Это 20-я победа Синнера в 21 матчей 2024 года.

Все теннисисты, одержавшие 20 и более побед в 21 матче в начале календарного года в период с 2000-х годов до Синнера, становились первыми ракетками мира (Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).

Как известно, в полуфинале турнира в Майами Синнер сыграет с Даниилом Медведевым.