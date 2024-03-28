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  4. Как первый номер. Синнер имеет уникальную серию с начала года
ATP
28 марта 2024, 11:16 |
110
4

Как первый номер. Синнер имеет уникальную серию с начала года

Итальянец вышел в полуфинал турнира в Майами

28 марта 2024, 11:16 |
110
4
Как первый номер. Синнер имеет уникальную серию с начала года
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (№3 АТР) стал участником 1/2 финала хардовом Мастерсе, который проходит в Майами.

В четвертьфинале он обыграл представителя Чехии Томаша Махача – 6:4, 6:2. Это 20-я победа Синнера в 21 матчей 2024 года.

Все теннисисты, одержавшие 20 и более побед в 21 матче в начале календарного года в период с 2000-х годов до Синнера, становились первыми ракетками мира (Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль).

Как известно, в полуфинале турнира в Майами Синнер сыграет с Даниилом Медведевым.

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Янник Синнер ATP Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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T-800
хотя в теории ... 5 матчей выиграл (на условном Шлеме) - проиграл, 3-4 матча на мелком (250-500) турнире выиграл - снялся, снова 3-4 матча на последующем смоле выиграл-снялся .. может накопиться с десяток побед, с уч. Кубка Дэвиса, при одном лузе ...
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0
T-800
скорее всего кривой перевод ... 1-й титул Рыжего был аж в Риме (63 63 в финале у Джоковича), так что 20 побед при одном поражении у него никак не могло быть, если взять ранние вылеты в Индиан-Уэллс и Майами плюс поражение на АусОпен того же года ...
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0
T-800
жаль Энди портит себе капитально страйкрейт на всех турнирах, как Венус Уильямс
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0
T-800
мне всегда казалось, что в начале 2016 выигрывал только Джокович (Аус-Уимблдон), а в конце сезона только Маррей (Уимблдон-Итоговый), О-о ... 
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