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Испания
28 марта 2024, 11:18 | Обновлено 28 марта 2024, 11:19
472
0

Звезда Реала отреагировал на обвинения в поддержке исламских террористов

Антонио Рюдигер является набожным мусульманином

28 марта 2024, 11:18 | Обновлено 28 марта 2024, 11:19
472
0
Звезда Реала отреагировал на обвинения в поддержке исламских террористов
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер выступил с заявлением после скандала с фотографией, которую он опубликовал в своей соцсети.

Рюдигер предстал на фото в белом одеянии с поднятым указательным пальцем и поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Журналист Юлиан Райхельт назвал жест Рюдигера исламистским знаком и связал его с террористической организацией. После этих заявлений Рюдигер подал на Райхельта в суд, обвинив его в «оскорблении, клевете, подстрекательском оскорблении и подстрекательстве к мятежу». Немецкий футбольный союз (DFB) поддержал игрока.

«Чтобы обозначить начало Рамадана, я опубликовал пост. Он уже 13 дней находится в общем доступе и привлек несколько миллионов подписчиков без какой-либо критики со стороны кого-либо.

Но в последние дни фотография была использована отдельными лицами для необоснованного обвинения. Жест, который я использовал, называется «пальцем таухида». В исламе он считается символом единства и уникальности Бога. Этот жест широко распространен среди мусульман во всем мире и за последние несколько дней был определен МВД Германии как не доставляющий проблем.

Как набожный мусульманин я исповедую свою веру, но твердо дистанцируюсь от любого рода экстремизма и обвинений в исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы. Я выступаю за мир и толерантность. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Тем не менее мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники.

Уважение и толерантность являются основополагающими принципами, которые мы все представляем в нашей семье. Однако я также признаю, что из-за недостаточного внимания я предоставил возможность третьим лицам намеренно неверно истолковать мое сообщение, чтобы разделить и поляризовать.

Но я не буду предоставлять площадку для раскола и радикализации, поэтому я решил сделать четкое заявление после наших двух успешных международных матчей. В то же время я не позволю, чтобы меня оскорбляли и очерняли как исламиста. Поэтому я решил подать жалобу. Речь идет о пропаганде и разделении, я всегда буду решительно защищаться от этого.

Я надеюсь, что это разъяснение поможет прояснить недоразумения и раскрыть правду. Я также хотел бы поблагодарить DFB, который всегда поддерживал меня в этом вопросе», — приводит слова Рюдигера издание Bild.

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Антонио Рюдигер терроризм судебный иск Немецкий футбольный союз
Источник Bayern & Germany
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