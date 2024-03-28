Щенсны хочет остаться в Ювентусе до завершения карьеры. Есть одно «но»

Несмотря на информацию о заинтересованности со стороны мадридского «Реала», голкипер Войцех Щенсны хочет остаться в туринском «Ювентусе».

Как сообщает TUTTO mercato WEB, 33-летний польский вратарь встретится с руководством «Старой Синьоры», чтобы обсудить продление контракта. Действующее соглашение футболиста рассчитано до 2025 года, но он хочет завершить карьеру в Турине, а для этого необходимо продлить отношения с клубом. Правда, туринцы не готовы платить нынешнюю зарплату Войцеху и просят его снизить свои финансовые аппетиты.

Отметим, что Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года, став за это время трехкратным чемпионом Италии, а также по два раза выиграв Кубок и Суперкубок страны. В нынешнем сезоне Войцех провел 27 матчей (12 из них – «на ноль»), в которых пропустил 22 мяча.