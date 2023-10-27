А что с Луниным? Реал нацелился на голкипера Ювентуса
Войцех Щенсны может продолжить карьеру в Испании
Мадридский «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Ювентуса» Войцеху Щенсны. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, «Реал» считает 33-летнего поляка альтернативой Кепе Аррисабалаге и уверены, что игрока «Ювентуса» можно будет приобрести за более низкую цену, чем Кепу.
Щенсны рассматривают как дублера Тибо Куртуа после возвращения бельгийца. Что говорит о том, что на Андрей Лунина в Мадриде больше не рассчитывают.
Контракт Щенсны с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. 33-летний поляк выступает за туринский клуб с 2017 года.
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