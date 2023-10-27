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Испания
27 октября 2023, 16:32 | Обновлено 27 октября 2023, 19:43
2150
2

А что с Луниным? Реал нацелился на голкипера Ювентуса

Войцех Щенсны может продолжить карьеру в Испании

27 октября 2023, 16:32 | Обновлено 27 октября 2023, 19:43
2150
2
А что с Луниным? Реал нацелился на голкипера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Мадридский «Реал» проявляет интерес к голкиперу «Ювентуса» Войцеху Щенсны. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, «Реал» считает 33-летнего поляка альтернативой Кепе Аррисабалаге и уверены, что игрока «Ювентуса» можно будет приобрести за более низкую цену, чем Кепу.

Щенсны рассматривают как дублера Тибо Куртуа после возвращения бельгийца. Что говорит о том, что на Андрей Лунина в Мадриде больше не рассчитывают.

Контракт Щенсны с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года. 33-летний поляк выступает за туринский клуб с 2017 года.

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Войцех Щенсны Ювентус Реал Мадрид Кепа Аррисабалага трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Fichajes.com
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Комментарии 2
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norma_zap
На Луніна ще з літа не розраховують. І на Кепу по ходу також.
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Владислав Рейский
че сидел столько лет непонятно там
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