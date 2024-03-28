Агент отреагировал на причастность Депая к выходу из тюрьмы Дани Алвеса
За бразильца был заплачен залог в размере 1 млн евро
Себастьян Ледюр, который представляет интересы нидерландского нападающего «Атлетико» из Мадрида Мемфиса Депая, прокомментировал новость о том, что футболист помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере 1 млн евро.
«Это фейковые новости. Это вообще неправда», – цитирует слова Ледюра Informativos Telecinco.
Ранее сообщалось, что скандальный бразильский футболист Дани Алвес был выпущен из тюрьмы Барселоны, где оказался по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе.
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