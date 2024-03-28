Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024
Главный тренер сборной Англии хотел бы видеть больше игроков в заявке свой команды
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется на серьезное изменение правил на Евро-2024, которое касается увеличения заявки до 26 игроков.
Отметим, что Саутгейт столкнулся рядом травм в сборной.
«Мы должны принимать лучшие решения, основываясь на том, что мы знаем, и некоторые из них в настоящее время будут связаны с медицинскими вопросами. Будет очень сложно сказать что-то определенное о 23-х игроках. Есть еще одна встреча УЕФА, на которой некоторые тренеры говорят о возможном расширении состава», – сказал Саутгейт.
На 8-9 апреля УЕФА запланировал конгресс среди представителей всех сборных-участниц будущего турнира, новая версия регламента должна быть готова уже тогда.
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