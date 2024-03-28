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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 10:15 | Обновлено 28 марта 2024, 10:16
751
0

Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024

Главный тренер сборной Англии хотел бы видеть больше игроков в заявке свой команды

28 марта 2024, 10:15 | Обновлено 28 марта 2024, 10:16
751
0
Саутгейт хочет, чтобы УЕФА изменил одно из правил регламента Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт надеется на серьезное изменение правил на Евро-2024, которое касается увеличения заявки до 26 игроков.

Отметим, что Саутгейт столкнулся рядом травм в сборной.

«Мы должны принимать лучшие решения, основываясь на том, что мы знаем, и некоторые из них в настоящее время будут связаны с медицинскими вопросами. Будет очень сложно сказать что-то определенное о 23-х игроках. Есть еще одна встреча УЕФА, на которой некоторые тренеры говорят о возможном расширении состава», – сказал Саутгейт.

На 8-9 апреля УЕФА запланировал конгресс среди представителей всех сборных-участниц будущего турнира, новая версия регламента должна быть готова уже тогда.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024
Источник Sport Bible
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