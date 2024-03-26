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  4. САУТГЕЙТ – о травмах сборников Англии: «Не сталкивался с таким раньше»
Англия
26 марта 2024, 18:30 |
206
1

САУТГЕЙТ – о травмах сборников Англии: «Не сталкивался с таким раньше»

Наставник англичан видит в этом шанс проявить себя другим футболистам

26 марта 2024, 18:30 |
206
1
САУТГЕЙТ – о травмах сборников Англии: «Не сталкивался с таким раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ситуации с травмированными игроками в национальной команде. Напомним, ранее стало известно о травмах защитников Гарри Магуайра и Кайла Уокера, а также голкипера Сэма Джонстона. Вместо травмированных футболистов в сборную Англии вызваны защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис и голкипер «Бёрнли» Джеймс Траффорд.

«Это невероятно, какое количество людей нам недоступны. Я не сталкивался с подобным раньше. Но это значит, что есть возможности для других футболистов. Мы видели, как против Бразилии игроки выходили на поле и использовали эти возможности, что тоже здорово для нас. Посмотрим всех этих футболистов в игре с соперниками высокого уровня, что поможет нам принимать лучшие решения в дальнейшем», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, сегодня, 26 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бельгии.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу травма Гарри Магуайр Кайл Уокер Англия - Бельгия стадион Уэмбли
Источник Sky Sports
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BUCH
Смішно... Там мінімум два з половиною склади є...
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