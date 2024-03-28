Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему вернуться на топ-уровень и выиграть Мастерс в Индиан-Уэллс.

«После Австралии у меня были несколько обычных недель, но на уровне тенниса я не чувствовал себя хорошо на корте, не мог найти свою хорошую игру, и из-за этого я получал меньше удовольствия на корте.

Думаю, то, что я изменил, – это то, что я стараюсь лучше чувствовать себя вне корта. Я занимаюсь тем, что мне нравится, и тем, что успокаивает меня вне корта. В Индиан-Уэллс я смог это сделать, гольф – это то, что меня успокаивает. В Индиан-Уэллс я играл почти каждый день, и это мне очень помогло. Это помогло мне снова чувствовать себя живым на корте», – сказал Алькарас.

Отметим, что на Мастерсе в Майами Карлос уже вышел в 1/4 финала, где сразится с Григором Димитровым.