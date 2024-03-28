В Будапеште сборная Венгрии сыграла товарищеский матч против сборной Косова.

Гости неплохо себя показали, но класс игроков хозяев был выше. Венгры реализовали два момента во втором тайме. Голами отличились игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи и один из лучших игроков местного чемпионата Жолт Надь.

Серия без поражений сборной Венгрии теперь составляет 14 матчей. Последний раз они уступали сборной Италии (0:2) ещё в сентябре 2022 года.

Товарищеский матч. 26 марта.

Венгрия – Косово – 2:0

Голы: Собослаи (58), Надь (86)

Видеообзор матча