Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Венгрия
26.03.2024 20:00 – FT 2 : 0
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 05:03 | Обновлено 28 марта 2024, 05:08
54
0

Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

28 марта 2024, 05:03 | Обновлено 28 марта 2024, 05:08
54
0
Венгрия – Косово – 2:0. Спокойно и на классе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Будапеште сборная Венгрии сыграла товарищеский матч против сборной Косова.

Гости неплохо себя показали, но класс игроков хозяев был выше. Венгры реализовали два момента во втором тайме. Голами отличились игрок «Ливерпуля» Доминик Собослаи и один из лучших игроков местного чемпионата Жолт Надь.

Серия без поражений сборной Венгрии теперь составляет 14 матчей. Последний раз они уступали сборной Италии (0:2) ещё в сентябре 2022 года.

Товарищеский матч. 26 марта.

Венгрия – Косово – 2:0

Голы: Собослаи (58), Надь (86)

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Жольт Надь (Венгрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Венгрия).
По теме:
Финляндия – Эстония – 2:1. Автогол и незабитый пенальти. Видео голов
ДАХНОВСКИЙ: «Команда третьей Бундеслиги умеет играть в футбол»
Шотландия – Северная Ирландия – 0:1. Брэдли решил исход. Видео гола
сборная Венгрии по футболу сборная Косова по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Футбол | 28 марта 2024, 00:59 0
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины

Команда Юрия Мороза сыграет в финальном раунде ЧЕ U-17 среди 16 команд

Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 08:18 12
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024
Сыграем на Альянц-Арене. Известен календарь сборной Украины на Евро-2024

«Желто-синие» начнут выступление на турнире 17 июня

ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Футбол | 27.03.2024, 13:49
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
Футбол | 27.03.2024, 22:17
Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Футбол | 27.03.2024, 14:33
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
26.03.2024, 07:30 7
Теннис
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 17
Футбол
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
27.03.2024, 14:11 12
Футбол
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
27.03.2024, 13:24
Футбол
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
Разговор на высоких тонах. Ребров признался, что сказал команде в перерыве
27.03.2024, 03:55 2
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем