В Глазго в товарищеском матче сошлись сборные Шотландии и Северной Ирландии.

Гости вышли вперед на 32-й минуте. Результативным ударом отметился талант «Ливерпуля» Конор Брэдли.

После этого хозяева забрали мяч под свой контроль. Финальный свисток зафиксировал их преимущество в этом компоненте – 74:26. Но такой доминации в контроле не хватило даже, чтобы отыграться.

Товарищеский матч. 26 марта.

Шотландия – Северная Ирландия – 0:1

Гол: Брэдли (32)

Видеообзор матча