Товарищеские матчи
26.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат Европы28 марта 2024, 04:20 | Обновлено 28 марта 2024, 04:22
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Шотландия – Северная Ирландия – 0:1. Брэдли решил исход. Видео гола
Смотрите видеообзор товарищеского матча между Шотландией и Северной Ирландией
28 марта 2024, 04:20 | Обновлено 28 марта 2024, 04:22
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В Глазго в товарищеском матче сошлись сборные Шотландии и Северной Ирландии.
Гости вышли вперед на 32-й минуте. Результативным ударом отметился талант «Ливерпуля» Конор Брэдли.
После этого хозяева забрали мяч под свой контроль. Финальный свисток зафиксировал их преимущество в этом компоненте – 74:26. Но такой доминации в контроле не хватило даже, чтобы отыграться.
Товарищеский матч. 26 марта.
Шотландия – Северная Ирландия – 0:1
Гол: Брэдли (32)
Видеообзор матча
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Conor Bradley (Северная Ирландия).
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