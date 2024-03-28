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Товарищеские матчи
Шотландия
26.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Северная Ирландия
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28 марта 2024, 04:20 | Обновлено 28 марта 2024, 04:22
12
0

Шотландия – Северная Ирландия – 0:1. Брэдли решил исход. Видео гола

Смотрите видеообзор товарищеского матча между Шотландией и Северной Ирландией

28 марта 2024, 04:20 | Обновлено 28 марта 2024, 04:22
12
0
Шотландия – Северная Ирландия – 0:1. Брэдли решил исход. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В Глазго в товарищеском матче сошлись сборные Шотландии и Северной Ирландии.

Гости вышли вперед на 32-й минуте. Результативным ударом отметился талант «Ливерпуля» Конор Брэдли.

После этого хозяева забрали мяч под свой контроль. Финальный свисток зафиксировал их преимущество в этом компоненте – 74:26. Но такой доминации в контроле не хватило даже, чтобы отыграться.

Товарищеский матч. 26 марта.

Шотландия – Северная Ирландия – 0:1

Гол: Брэдли (32)

Видеообзор матча

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Conor Bradley (Северная Ирландия).
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Источник Sport.ua
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