Товарищеские матчи
26.03.2024 19:00 – FT 1 : 1
Чемпионат Европы28 марта 2024, 03:30 | Обновлено 28 марта 2024, 03:32
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Латвия – Лихтенштейн – 1:1. Автогол на 14-й секунде матча. Видео голов
Сборная Латвии уже в самом начале матча создала себе проблемы
28 марта 2024, 03:30 | Обновлено 28 марта 2024, 03:32
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В товарищеском матче сошлись сборная Латвии и Лихтенштейна.
Далеко не самые сильные сборные континента решили показать шоу уже на первых секундах игры. Бек хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.
Через 10 минуты латыши восстановили паритет. К концу встречи голов не было, поэтому все завершилось миром. Сборная Лихтенштейна не проиграла впервые с осени 2021 года.
Товарищеский матч. 26 марта
Латвия – Лихтенштейн – 1:1.
Голы: Кроллис (11) – Ошс (1, автогол)
Видеообзор матча
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Раймондс Кроллис (Латвия).
1’
ГОЛ ! Автогол забил Марцис Ошс (Латвия).
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