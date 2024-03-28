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Товарищеские матчи
Латвия
26.03.2024 19:00 – FT 1 : 1
Лихтенштейн
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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 03:30 | Обновлено 28 марта 2024, 03:32
41
0

Латвия – Лихтенштейн – 1:1. Автогол на 14-й секунде матча. Видео голов

Сборная Латвии уже в самом начале матча создала себе проблемы

28 марта 2024, 03:30 | Обновлено 28 марта 2024, 03:32
41
0
Латвия – Лихтенштейн – 1:1. Автогол на 14-й секунде матча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском матче сошлись сборная Латвии и Лихтенштейна.

Далеко не самые сильные сборные континента решили показать шоу уже на первых секундах игры. Бек хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.

Через 10 минуты латыши восстановили паритет. К концу встречи голов не было, поэтому все завершилось миром. Сборная Лихтенштейна не проиграла впервые с осени 2021 года.

Товарищеский матч. 26 марта

Латвия – Лихтенштейн – 1:1.

Голы: Кроллис (11) – Ошс (1, автогол)

Видеообзор матча

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Раймондс Кроллис (Латвия).
1’
ГОЛ ! Автогол забил Марцис Ошс (Латвия).
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Источник Sport.ua
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