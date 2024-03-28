В товарищеском матче сошлись сборная Латвии и Лихтенштейна.

Далеко не самые сильные сборные континента решили показать шоу уже на первых секундах игры. Бек хозяев Марциш Ошс отправил мяч в свои ворота уже на 14-й секунде.

Через 10 минуты латыши восстановили паритет. К концу встречи голов не было, поэтому все завершилось миром. Сборная Лихтенштейна не проиграла впервые с осени 2021 года.

Товарищеский матч. 26 марта

Латвия – Лихтенштейн – 1:1.

Голы: Кроллис (11) – Ошс (1, автогол)

Видеообзор матча