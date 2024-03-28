Игрок Металлиста: «Наша цель в любом матче – выходить и побеждать»

Хавбек харьковского «Металлиста» Максим Багачанский прокомментировал результат матча Первой лиги против «Кременя» (0:0). Также полузащитник назвал цели команды на вторую часть сезона.

– Игра была необычная, будто в баскетболе матч был разделен на четыре отрезка. Какие твои эмоции по его итогу?

– Действительно, это был очень тяжелый матч, много пауз, но ничего не поделаешь с этим сейчас такое время. Но если говорить о самой игре, то в целом наша команда сыграла нормально.

– Ничейный результат для «Металлиста» считаете положительным или есть недовольство?

– Нет, наша цель в любом матче – выходить и побеждать. Но в Кременчуге выполнить эту задачу не удалось. Но мы будем продолжать играть в свой футбол и верим, что дальше будут победы.

– По твоему ощущению, как себя показала команда в этом поединке? Далеко ли вы сейчас от своих оптимальных кондиций.

– Затрудняюсь ответить. Сейчас будет переход на натуральное поле, мы ведь провели сборы и с «Кременем» сыграли на искусственном газоне. Но, по-моему, в целом команда в хороших кондициях. Время покажет, но по моему ощущению, «Металлист» готов к этим испытаниям.

– Что вам сказал главный тренер после матча?

– Первый тайм не очень отвечал тому, о чем мы договаривались перед игрой, чего ожидал Андрей Анатольевич. Но во второй начались атаки с нашей стороны, мы стали действовать гораздо агрессивнее и активнее впереди. В целом он поблагодарил команду за игру и похвалил за второй тайм.