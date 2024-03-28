В Осло на стадионе «Уллевол» состоялся товарищеский матч Норвегия – Словакия.

Сборная Словакии на Евро-2024 будет соперником команды Сергея Реброва, поэтому за их результатами теперь нужно следить внимательнее.

Хозяева поля со старта выпустили своих звезд: Эрлинга Холанда, Александера Серлота и Мартина Эдегора. Именно форвард «Вильярреала» и открыл счет на 18-й минуте. Ближе к концу тайма Серлот забил и второй гол, но арбитр посчитал, что было нарушение правил.

В конце встречи гости наконец-то проснулись, что и дало свои плоды. За три минуты до конца основного времени Ондрей Дуда сумел сравнять счет.

Товарищеский матч. 26 марта

Норвегия – Словакия – 1:1

Голы: Серлот (18) – Дуда (87)

Видеообзор матча