Норвегия – Словакия – 1:1. Соперник Украины сдержал Холанда. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча, который проходил в Осло
В Осло на стадионе «Уллевол» состоялся товарищеский матч Норвегия – Словакия.
Сборная Словакии на Евро-2024 будет соперником команды Сергея Реброва, поэтому за их результатами теперь нужно следить внимательнее.
Хозяева поля со старта выпустили своих звезд: Эрлинга Холанда, Александера Серлота и Мартина Эдегора. Именно форвард «Вильярреала» и открыл счет на 18-й минуте. Ближе к концу тайма Серлот забил и второй гол, но арбитр посчитал, что было нарушение правил.
В конце встречи гости наконец-то проснулись, что и дало свои плоды. За три минуты до конца основного времени Ондрей Дуда сумел сравнять счет.
Товарищеский матч. 26 марта
Норвегия – Словакия – 1:1
Голы: Серлот (18) – Дуда (87)
Видеообзор матча
События матча
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