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Норвегия
26.03.2024 20:00 – FT 1 : 1
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Чемпионат Европы
28 марта 2024, 01:12 | Обновлено 28 марта 2024, 01:15
59
0

Норвегия – Словакия – 1:1. Соперник Украины сдержал Холанда. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча, который проходил в Осло

28 марта 2024, 01:12 | Обновлено 28 марта 2024, 01:15
59
0
Норвегия – Словакия – 1:1. Соперник Украины сдержал Холанда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Осло на стадионе «Уллевол» состоялся товарищеский матч Норвегия – Словакия.

Сборная Словакии на Евро-2024 будет соперником команды Сергея Реброва, поэтому за их результатами теперь нужно следить внимательнее.

Хозяева поля со старта выпустили своих звезд: Эрлинга Холанда, Александера Серлота и Мартина Эдегора. Именно форвард «Вильярреала» и открыл счет на 18-й минуте. Ближе к концу тайма Серлот забил и второй гол, но арбитр посчитал, что было нарушение правил.

В конце встречи гости наконец-то проснулись, что и дало свои плоды. За три минуты до конца основного времени Ондрей Дуда сумел сравнять счет.

Товарищеский матч. 26 марта

Норвегия Словакия 1:1

Голы: Серлот (18) – Дуда (87)

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Словакия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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