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Молодежные турниры
27 марта 2024, 23:40 |
283
0

Стало известно, кто возглавил молодежку Руха вместо Бакалова

Новый тренер уже приступил к работе

27 марта 2024, 23:40 |
283
0
Стало известно, кто возглавил молодежку Руха вместо Бакалова
ФК Нива Винница. Денис Колчин

Не долгим оказалось возвращение во львовский клуб тренера Юрия Бакалова, который в свое время возглавлял первую команду «Руха», а в последнее время возглавлял команду (U-19). Известный специалист покинул пост старшего тренера львовского клуба и уже передал дела своему преемнику.

Как стало известно Sport.ua, новым тренером молодежной команды стал известный в прошлом игрок «Черноморца» и «Кривбасса» Денис Колчин. Как тренер 46-летний специалист в последний раз работал главным тренером одесского клуба «Балканы», который был расформирован.

Известно, что Колчин уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Юрий Бакалов возглавил львовскую команду «Руха» U-19 в январе этого года.

В турнирной таблице молодежного первенства Украинской Премьер-лиги «Рух» U-19 занимает пятое место, имея 34 очка после 21 матча.

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Рух Львов Рух Львов U-19 Юрий Бакалов Денис Колчин инсайд
Источник Sport.ua
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