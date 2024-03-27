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Украина. Премьер лига
27 марта 2024, 23:15 | Обновлено 27 марта 2024, 23:25
177
2

Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей

Перенесенный матч пройдет 4 апреля, будет допущено 1800 зрителей

27 марта 2024, 23:15 | Обновлено 27 марта 2024, 23:25
177
2
Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей
ФК Динамо

В четверг, 4 апреля, в 15:30 состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского.

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. На трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

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Источник: лидеры Шахтера покидают лазарет и возвращаются к тренировкам
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Заря - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига стадион Динамо им. Валерия Лобановского билеты
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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OtsoCity
Хвойди суркисів, як ваші справи на гру свого лайна поїдете, чи ви всралися та злякалися тцк і на сайті сховаєтесь як щури?
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0
mr.frog68
а чего так скромно? давайте уже по 1000
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