Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей
Перенесенный матч пройдет 4 апреля, будет допущено 1800 зрителей
В четверг, 4 апреля, в 15:30 состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».
По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского.
Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. На трибуны будет допущено 1800 зрителей.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.
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