Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей

В четверг, 4 апреля, в 15:30 состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между «Зарей» и «Динамо».

По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского.

Динамо получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации. На трибуны будет допущено 1800 зрителей.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.