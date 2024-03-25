Стало известно, где и когда пройдет перенесенный матч между Зарей и Динамо

В четверг, 4 апреля, состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.

«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.

Информацию о начале продажи билетов в киевском клубе обещают сообщить в ближайшее время.