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Украина. Премьер лига
25 марта 2024, 21:05 | Обновлено 25 марта 2024, 21:33
737
0

Стало известно, где и когда пройдет перенесенный матч между Зарей и Динамо

По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян

25 марта 2024, 21:05 | Обновлено 25 марта 2024, 21:33
737
0
Стало известно, где и когда пройдет перенесенный матч между Зарей и Динамо
ФК Динамо

В четверг, 4 апреля, состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».

По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.

«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.

Информацию о начале продажи билетов в киевском клубе обещают сообщить в ближайшее время.

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Заря - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск перенос матчей Украинская Премьер-лига даты и время матчей стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Источник ФК Динамо Киев
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