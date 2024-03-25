Украина. Премьер лига25 марта 2024, 21:05 | Обновлено 25 марта 2024, 21:33
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Стало известно, где и когда пройдет перенесенный матч между Зарей и Динамо
По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян
25 марта 2024, 21:05 | Обновлено 25 марта 2024, 21:33
737
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В четверг, 4 апреля, состоится перенесенный матч 6-го тура УПЛ между луганской «Зарей» и киевским «Динамо».
По соглашению сторон игра состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 15:30.
«Динамо» получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.
Информацию о начале продажи билетов в киевском клубе обещают сообщить в ближайшее время.
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