Ефим КОНОПЛЯ: «Вчера мы все вместе достигли своей мечты»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал выход команды на Евро-2024:

«Почти год назад сборная начала свой путь к чемпионату Европы 2024. Вчера мы все вместе достигли своей мечты и одержали победу, которая очень важна для нашей страны, для каждого болельщика, для каждого украинца.

Спасибо болельщикам за веру в команду, что вы нас поддерживали после неудачных матчей. Благодарны нашим воинам, которые защищают Украину, эта победа прежде всего для вас. Большое уважение вам!

Не могу не сказать особые слова в адрес команды и тренерского штаба. Мы это сделали вместе, потому что мы действительно – КОМАНДА! Мы на ЕВРО! С нетерпением будем ждать новых испытаний! Вперед, Украина!».