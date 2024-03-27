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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Вчера мы все вместе достигли своей мечты»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 22:42 |
360
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Ефим КОНОПЛЯ: «Вчера мы все вместе достигли своей мечты»

Защитник сборной Украины – о выходе на Евро-2024

27 марта 2024, 22:42 |
360
1
Ефим КОНОПЛЯ: «Вчера мы все вместе достигли своей мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал выход команды на Евро-2024:

«Почти год назад сборная начала свой путь к чемпионату Европы 2024. Вчера мы все вместе достигли своей мечты и одержали победу, которая очень важна для нашей страны, для каждого болельщика, для каждого украинца.

Спасибо болельщикам за веру в команду, что вы нас поддерживали после неудачных матчей. Благодарны нашим воинам, которые защищают Украину, эта победа прежде всего для вас. Большое уважение вам!

Не могу не сказать особые слова в адрес команды и тренерского штаба. Мы это сделали вместе, потому что мы действительно – КОМАНДА! Мы на ЕВРО! С нетерпением будем ждать новых испытаний! Вперед, Украина!».

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Ефим Конопля сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
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