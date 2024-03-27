Ювентус интересуется звездным хавбеком Баварии

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По их информации, скауты «Ювентуса» просматривали Горецку во время матчей «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Туринский клуб уже интересовался 29-летним немцем летом прошлого года.

Еще в декабре сообщалось о том, что «Бавария» может продать Горецку летом 2024 года. Контракт хавбека действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.