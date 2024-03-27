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  4. Ювентус интересуется звездным хавбеком Баварии
Италия
27 марта 2024, 22:27 |
107
0

Ювентус интересуется звездным хавбеком Баварии

Леон Горецка может продолжить карьеру в Италии

27 марта 2024, 22:27 |
107
0
Ювентус интересуется звездным хавбеком Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Горецка

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По их информации, скауты «Ювентуса» просматривали Горецку во время матчей «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Туринский клуб уже интересовался 29-летним немцем летом прошлого года.

Еще в декабре сообщалось о том, что «Бавария» может продать Горецку летом 2024 года. Контракт хавбека действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Ювентус Леон Горецка Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник Kicker
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