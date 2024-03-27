Ювентус интересуется звездным хавбеком Баварии
Леон Горецка может продолжить карьеру в Италии
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Германии Леону Горецке. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.
По их информации, скауты «Ювентуса» просматривали Горецку во время матчей «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Туринский клуб уже интересовался 29-летним немцем летом прошлого года.
Еще в декабре сообщалось о том, что «Бавария» может продать Горецку летом 2024 года. Контракт хавбека действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
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