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  4. Источник: Бавария готова продать четверых лидеров команды
Германия
14 декабря 2023, 15:17 |
483
0

Источник: Бавария готова продать четверых лидеров команды

Мюнхенский клуб могут покинуть Киммих, Горецка, Дэвис и Гнабри

14 декабря 2023, 15:17 |
483
0
Источник: Бавария готова продать четверых лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» готова продать четырех лидеров команды, сообщает испанское издание Fichajes.

В список игроков, чье будущее в клубе под вопросом, попали защитник Альфонсо Дэвис, полузащитники Йозуа Киммих и Леон Горецка, а также нападающий Серж Гнабри.

Нежелание мюнхенцев удерживать игроков в основном связано с тем, что они портят атмосферу в раздевалке. К тому же, контракт Альфонсо Дэвиса с клубом истекает летом 2025 года, а продлить соглашение будет сложно из-за непомерных финансовых запросов канадца.

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Бавария Йозуа Киммих Леон Горецка Альфонсо Дэвис Серж Гнабри трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Fichajes.net
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