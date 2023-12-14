Источник: Бавария готова продать четверых лидеров команды
Мюнхенский клуб могут покинуть Киммих, Горецка, Дэвис и Гнабри
Мюнхенская «Бавария» готова продать четырех лидеров команды, сообщает испанское издание Fichajes.
В список игроков, чье будущее в клубе под вопросом, попали защитник Альфонсо Дэвис, полузащитники Йозуа Киммих и Леон Горецка, а также нападающий Серж Гнабри.
Нежелание мюнхенцев удерживать игроков в основном связано с тем, что они портят атмосферу в раздевалке. К тому же, контракт Альфонсо Дэвиса с клубом истекает летом 2025 года, а продлить соглашение будет сложно из-за непомерных финансовых запросов канадца.
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