ФОТО. Наполи презентовал «морской» комплект формы
Это уже пятая форма чемпионом Италии в нынешнем сезоне
«Наполи» презентовал новый, уже пятый в нынешнем сезоне комплект игровой формы, в которой сыграет в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (30 марта).
Комплект посвящен сотрудничеству с титульным спонсором команды, международным оператором морских перевозок MSC, и посвящен морской тематике.
Форма выполнена в белом цвете и посвящена морской тематике. На ней изображены морские волны, компас, а также карты ряда крупных мировых портов, в которых работает компания MSC – Дубая, Копенгагена, Майами и самого Неаполя.
Ранее защитник «Наполи» Жуан Жезус прокомментировал решение суда по делу о расистских оскорблениях в свой адрес.
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