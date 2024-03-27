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  4. ФОТО. Наполи презентовал «морской» комплект формы
Италия
27 марта 2024, 22:03 |
415
0

ФОТО. Наполи презентовал «морской» комплект формы

Это уже пятая форма чемпионом Италии в нынешнем сезоне

27 марта 2024, 22:03 |
415
0
ФОТО. Наполи презентовал «морской» комплект формы
ФК Наполи

«Наполи» презентовал новый, уже пятый в нынешнем сезоне комплект игровой формы, в которой сыграет в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (30 марта).

Комплект посвящен сотрудничеству с титульным спонсором команды, международным оператором морских перевозок MSC, и посвящен морской тематике.

Форма выполнена в белом цвете и посвящена морской тематике. На ней изображены морские волны, компас, а также карты ряда крупных мировых портов, в которых работает компания MSC – Дубая, Копенгагена, Майами и самого Неаполя.

Ранее защитник «Наполи» Жуан Жезус прокомментировал решение суда по делу о расистских оскорблениях в свой адрес.

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Наполи игровая форма фото
Источник ФК Наполи
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