ФОТО. Наполи презентовал «морской» комплект формы

«Наполи» презентовал новый, уже пятый в нынешнем сезоне комплект игровой формы, в которой сыграет в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (30 марта).

Комплект посвящен сотрудничеству с титульным спонсором команды, международным оператором морских перевозок MSC, и посвящен морской тематике.

Форма выполнена в белом цвете и посвящена морской тематике. На ней изображены морские волны, компас, а также карты ряда крупных мировых портов, в которых работает компания MSC – Дубая, Копенгагена, Майами и самого Неаполя.

Ранее защитник «Наполи» Жуан Жезус прокомментировал решение суда по делу о расистских оскорблениях в свой адрес.