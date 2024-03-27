Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками

Стартовала весенняя часть сезона в Первой и Второй лиге. Эти соревнования опекает ПФЛ Украины.

Как стало известно Sport.ua, разрешение на проведение матчей со зрителями получили такие команды: «Карпаты», «Агробизнес», «Эпицентр», «Левый берег», «Буковина», «Нива» (Тернополь), «Подолье», «Металлист», «Горняк Спорт» (Первая лига), «Звягель», ФК «ЮКСА», «Локомотив» (Вторая лига).

Кроме того, еще два клуба надеются получить разрешение в ближайшие дни.

Сейчас больше всего болельщиков может посещать домашние поединки с участием «Карпат» и «Буковины» – по две тысячи зрителей.

Ранее Президент ПФЛ Украины Александр Каденко рассказывал, сколько команд, выступающих под эгидой лиги, собираются играть дома с болельщиками.