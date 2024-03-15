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Украина. Первая лига
15 марта 2024, 09:34 |
136
0

Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками

23 марта возобновятся чемпионаты первой и второй лиг

15 марта 2024, 09:34 |
136
0
Президент ПФЛ: 14 клубов рассчитывают играть с болельщиками

23 марта клубы Первой и Второй лиг начнут весеннюю часть сезона.

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua рассказал сколько команд, выступающих под эгидой лиги, собираются играть дома с болельщиками:

«Под нашей опекой 20 команд Первой лиги и 13 – Второй. По той информации, которой я владею, 14 из них собираются проводить домашние матчи со зрителями. Сейчас уже на завершающем этапе оформление клубами необходимых документов, которые должны быть утверждены комиссиями, созданными при областных военных госадминистрациях. Именно эти организации и ответственны за то, чтобы тем болельщикам, которые придут на футбол в случае воздушной тревоги была гарантирована безопасность.

Сейчас больше всего зрителей на своих домашних поединках готовы принять «Карпаты» и «Буковина» - до двух тысяч. А вот еще два представителя из группы «Чемпионская» – «Ингулец» и «Прикарпатье» пока не планируют приглашать 12-го игрока».

В группе «Чемпионская» Первой лиги впереди «Карпаты» – 45 очков, а во Второй лиге лидирует «Звягель» – 40 пунктов.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины Александр Каденко инсайд зрители болельщики
Источник Sport.ua
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