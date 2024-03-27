Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ВЕРНИДУБ: «Нынешняя сборная Украины – самая сильная в истории»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 21:39 |
1786
2

Виталий ВЕРНИДУБ: «Нынешняя сборная Украины – самая сильная в истории»

Тренер «Кривбасса» – о команде Сергея Реброва

27 марта 2024, 21:39 |
1786
2
Виталий ВЕРНИДУБ: «Нынешняя сборная Украины – самая сильная в истории»
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб оценил нынешнюю сборную Украины, которая вчера вышла на Евро-2024:

«Я считаю, что нынешняя сборная – самая сильная со времен независимости Украины. Поэтому эти ребята должны быть там и достойно нас представить на чемпионате Европы.

Сможет ли Украина превзойти результат на Евро-2020 (выход в четвертьфинал, – прим.)? Я уверен. При определенных обстоятельствах мы можем показать очень солидный результат. Мы должны переплюнуть ту планку, которую поставили на прошлом Евро. Ребятам по силам и они могут это сделать. Я в это верю и думаю, что так будет».

По теме:
ШЕЛАЕВ: «Украинцы после перерыва прибавили, исландцы оказались не готовы»
Началась продажа билетов на Евро-2024 для болельщиков сборной Украины
Зинченко высказался о капитанстве Матвиенко. «Советы ему не нужны»
Виталий Вернидуб сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Футбол 2.0
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Футбол | 26 марта 2024, 22:33 14
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке

Произошло это перед началом матча Украина – Исландия

Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»
Футбол | 27 марта 2024, 20:24 22
Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»
Николай НЕСЕНЮК: «Верю, что Украина станет чемпионом Европы»

Известный журналист – о футбольном менталитете Украины

ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Футбол | 26.03.2024, 23:29
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
Футбол | 27.03.2024, 21:46
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
Стало известно, какие команды ПФЛ будут играть с болельщиками
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Футбол | 27.03.2024, 01:09
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
В 2006 сколько представителей топ 5 играло и если играли в каких клубах? Сейчас и клубы серьёзные и практика игровая у всех на высшем уровне .
Ответить
+1
Max-Morlock
Может быть...   В 2006  банда была тоже очень мощной.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 249
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 13
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 9
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем