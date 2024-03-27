Виталий ВЕРНИДУБ: «Нынешняя сборная Украины – самая сильная в истории»

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Виталий Вернидуб оценил нынешнюю сборную Украины, которая вчера вышла на Евро-2024:

«Я считаю, что нынешняя сборная – самая сильная со времен независимости Украины. Поэтому эти ребята должны быть там и достойно нас представить на чемпионате Европы.

Сможет ли Украина превзойти результат на Евро-2020 (выход в четвертьфинал, – прим.)? Я уверен. При определенных обстоятельствах мы можем показать очень солидный результат. Мы должны переплюнуть ту планку, которую поставили на прошлом Евро. Ребятам по силам и они могут это сделать. Я в это верю и думаю, что так будет».